TBMM Başkanı Yıldırım Özbekistan'da

BUHARA (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan'daki programı kapsamında Buhara kentini ziyaret etti.
Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve beraberindeki heyet, Taşkent ve Semerkant'taki temaslarının ardından geçtikleri Buhara'daki havaalanında Özbekistan Parlamentosu Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ve Vali Oktam Barnoyev tarafından karşılandı.
TBMM heyeti, Şah-ı Nakşibendi türbesini ziyaret etti ve türbedeki müzeyi gezdi.
Buhara Valisi Barnoyev'e özel basım Kur'an-ı Kerim hediye eden Yıldırım, daha sonra külliyedeki Mir Arab Yüksek Medresesi'nde öğrencilerle sohbet etti ve öğrencilerinden Kur'an-ı Kerim dinledi.
TBMM heyeti daha sonra Buhara'nın tarihi mekanlarını gezdi. Buhara'nın tarihi Minare-i Kelan, Mescid-i Kelan ve Mir Arab medresesinin bulunduğu alanda Özbek orkestrasının açık hava konserini izleyen Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, orkestra şefi ve bir sanatçıya çiçek ve seramik tabak verdi. Yıldırım, ayrıca tarihi mekanları gezen yabancı turistlerle de sohbet etti.
Yıldırım, külliyede bulunan camide öğle namazını kıldıktan sonra tarihi çarşıda Özbek esnaflarla sohbette bulundu.
Buhara Valisi Oktam Barnoyev'in onuruna verdiği resepsiyona katılan Yıldırım ve beraberindeki heyet, bugün ilerleyen saatlerde Türkiye'ye dönmek üzere Özbekistan'dan ayrılacak.
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