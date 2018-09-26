HABER

TBMM Başkanı Yıldırım Özbekistan'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 15:30 | Son Güncelleme

Yıldırım, Şah-ı Nakşibendi türbesini ziyaret etti

BUHARA (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Özbekistan'daki programı kapsamında Buhara kentini ziyaret etti.

Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve beraberindeki heyet, Taşkent ve Semerkant'taki temaslarının ardından geçtikleri Buhara'daki havaalanında Özbekistan Parlamentosu Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ve Vali Oktam Barnoyev tarafından karşılandı.

TBMM heyeti, Şah-ı Nakşibendi türbesini ziyaret etti ve türbedeki müzeyi gezdi.

Buhara Valisi Barnoyev'e özel basım Kur'an-ı Kerim hediye eden Yıldırım, daha sonra külliyedeki Mir Arab Yüksek Medresesi'nde öğrencilerle sohbet etti ve öğrencilerinden Kur'an-ı Kerim dinledi.

TBMM heyeti daha sonra Buhara'nın tarihi mekanlarını gezdi. Buhara'nın tarihi Minare-i Kelan, Mescid-i Kelan ve Mir Arab medresesinin bulunduğu alanda Özbek orkestrasının açık hava konserini izleyen Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, orkestra şefi ve bir sanatçıya çiçek ve seramik tabak verdi. Yıldırım, ayrıca tarihi mekanları gezen yabancı turistlerle de sohbet etti.

Yıldırım, külliyede bulunan camide öğle namazını kıldıktan sonra tarihi çarşıda Özbek esnaflarla sohbette bulundu.

Buhara Valisi Oktam Barnoyev'in onuruna verdiği resepsiyona katılan Yıldırım ve beraberindeki heyet, bugün ilerleyen saatlerde Türkiye'ye dönmek üzere Özbekistan'dan ayrılacak.

PARTNERÜnlü söz yazarı dava açacak!Ünlü söz yazarı dava açacak!
MHP'li Çakıroğlu'ndan Şaban Dişli'nin büyükelçi yapılmasına sert tepki: Aymazlığın bu kadarı fazlaMHP'li Çakıroğlu'ndan Şaban Dişli'nin büyükelçi yapılmasına sert tepki: Aymazlığın bu kadarı fazla
Rahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdiRahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Buhara Özbekistan TBMM Başkanı Binali Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Milyonlarca kişiye müjdeli haber! Bu uygulamalar kısa süreliğine bedava oldu...

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

Her satırı iğrenç! Kadınlara fuhuş yaptıran baba öz kızını istismar etti

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

ABD ilan etti! 'Kıyamet kopacak...'

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Ünlü oyuncu ve sunucu Padma Lakshmi tecavüze uğradığını açıkladı!

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Eski Başbakan Belediye Başkanlığına adaylığını koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı

İstanbul Bahçelievler'de dehşet! 3 kişiyi vurarak kayıplara karıştı

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

İki askerimizi şehit eden 2 PKK'lı Türkiye'ye getirildi

MEB devreye girdi, Suriyeli Halime'nin bir günde hayatı değişti

MEB devreye girdi, Suriyeli Halime'nin bir günde hayatı değişti

Sürücüler bu yaya geçidini görünce mecburen yavaşlıyor

Sürücüler bu yaya geçidini görünce mecburen yavaşlıyor

MHP'li Çakıroğlu'ndan Şaban Dişli'nin büyükelçi yapılmasına sert tepki: Aymazlığın bu kadarı fazla

MHP'li Çakıroğlu'ndan Şaban Dişli'nin büyükelçi yapılmasına sert tepki: Aymazlığın bu kadarı fazla

Rahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdi

Rahip Brunson'ın avukatından açıklama! Tarih verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.