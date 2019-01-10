TBMM Başkanı Yıldırım, parlamento muhabirleriyle bir araya geldi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, gazetecilerin, yıpranma payının emeklilik yaşında da dikkate alınmasıyla ilgili talebi üzerine, "Yapılan işin anlamlı olması için yıpranmanın emeklilik yaşından tenzil edilmesi lazım. Doğru olan bu. Öbür türlü koymanın anlamı yok." dedi.

Yıldırım, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda parlamento muhabirleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Parlamento muhabirlerinin TBMM Üyeler Lokantası'ndan yararlanamamasına ilişkin soruya Yıldırım, "Meclisteki sayının artması dolayısıyla yeni yemek yerleri düzenleme ihtiyacı doğdu. O çerçevede aldığımız bir karardır. Bu, milletvekillerimizden de gelen bir talep üzerine yapılmıştır. Bundan gazeteci arkadaşlarımızın memnuniyetsizliği olduğunu biliyorum. Halen bu memnuniyetsizlik devam ediyorsa tekrar çözüm üretme yoluna gidebiliriz." diye konuştu.

- Gazetecilerin yıpranma payı

Bir gazetecinin, gazetecilerin yıpranma payının emeklilik yaşında da dikkate alınmasıyla ilgili talebi üzerine Yıldırım, "Bana göre bu makul bir istek. Bunun adil ve anlamlı olması için en son emeklilik yaşından düşürülmesi gerekir. Bu bence genel olarak düşünülmesi icap eden bir şey. Yapılan işin anlamlı olması için yıpranmanın emeklilik yaşından tenzil edilmesi lazım. Doğru olan bu. Öbür türlü koymanın anlamı yok. Bu konuya bir bakalım." ifadelerini kullandı.