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TBMM Başkanı Yıldırım, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 00:25 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Yıldırım, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rusya Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin ile görüştü.

Yıldırım, Antalya Kaya Palazzo otelinde düzenlenen "Avrasya'da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu Avrasya Meclis Başkanları üçüncü toplantısına katılan Volodin ile bir araya geldi.

TBMM Başkanvekili Mustafa Şentop'un da katıldığı toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Yıldırım, daha sonra Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ve Katar Şura Meclisi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile görüşecek.

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Avrasya ekonomik Rusya Devlet Duması Vyacheslav Volodin TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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