TBMM Başkanı Yıldırım: Saldırıyı tasvip etmek mümkün değildir, kınıyoruz (1)

Enver ALAS - Alper KORKMAZ - İSTANBUL (DHA) TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Bayram namazını Süleymaniye Camii'nde kıldı. Aynı camide Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da namaz kıldı. Yıldırım, camiden çıkışta gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Binali Yıldırım, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne ateş edilmesiyle ilgili soruya, "Ülkemizde ikamet eden, görev yapan her türlü yabancının, diplomatın, misafirlerin güvenliğini sağlamak bizim en önemli görevlerimizden bir tanesidir. Dolayısıyla böylesine bir saldırıyı tasvip etmek mümkün değildir, kınıyoruz" yanıtını verdi
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