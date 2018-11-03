TBMM Başkanı Yıldırım Senegal'de

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından kabul edildi.
Senegal'in başkenti Dakar'daki Cumhurbaşkanlığı'nda yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Yıldırım ile Sall'in Türk şirketlerin Senegal'deki yatırımları ve dostane ilişkilerin daha da geliştirilmesini ele aldığı öğrenildi.
Yıldırım, görüşme sonrası ülkeden ayrıldı.
Siyasi kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! 'Melih Gökçek oğlu için pazarlık yapıyor'
Sağ yakalanan teröristin üzerinden çıktı! Akılalmaz taktik
Genç kızın sözleri herkesin kanını dondurdu
Erdoğan ve Trump ne konuştu? Halk Bankası diyaloğu
Sokak ortasında kız arkadaşına dehşeti yaşattı!
İzmir'de 1 çocuk ve 2 kadına taciz iddiasına gözaltı
Cemal Kaşıkçı ile ilgili flaş iddia: İsrail üretimi yazılımla gözetlendi
Suudi kız kardeşlerin ölümünde sır perdesi aralanıyor
Beyninde uçuk çıkan kadının hayatı değişti
Okuyucu Yorumları 0 yorum