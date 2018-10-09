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TBMM BAŞKANI YILDIRIM SONUÇ BİLDİRİSİ İYİ NİYET BEYANI İMZALADI

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2018 14:39 | Son Güncelleme

TBMM BAŞKANI YILDIRIM SONUÇ BİLDİRİSİ İYİ NİYET BEYANI İMZALADI

TBMM BAŞKANI YILDIRIM SONUÇ BİLDİRİSİ İYİ NİYET BEYANI İMZALADI

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