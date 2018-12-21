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TBMM Başkanı Yıldırım: 'TBMM yegane çözüm yeri olmuştur'

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.12.2018 17:13 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Binali Yıldırım, "TBMM, 142 yıllık tecrübenin ışığında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Binali Yıldırım, "TBMM, 142 yıllık tecrübenin ışığında faaliyetlerini sürdürmektedir. TBMM açıldığı günden bu yana milletimizin geleceğini ilgilendiren kanun ve kararlara imza atarak ülkemizin karşı karşıya kaldığı meselelerin yegane çözüm yeri olmuştur" dedi. TBMM Genel Kurulu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım başkanlığında toplandı. 2019 Mali Yılı Bütçe görüşmeleri kapanış oturumunda gündeme geçmeden önce konuşan Yıldırım, Türkiye’nin siyasi tarihine vurgu yaparken, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk Meclis Başkanı olduğuna dikkat çekti. 24 Haziran seçimlerinin ardından göreve geldikten sonra yaptığı icraatları anlatan Yıldırım, şöyle konuştu: "Bildiğiniz gibi TBMM, yasama ve denetim görevinin yanısıra temsil görevini de sürdürmektedir. Milletvekili olarak asli görevimiz, Türk Milletini, Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet payidar kılacak kararları almaktır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber TBMM'nin parlamenter diplomasi konusundaki etkinliğinin artırılması da şüphesiz önemli hale gelmiştir. Bu bağlamda, 27'nci Dönem İkinci Yasama Yılı başından itibaren yoğun bir çalışma içerisine girdik. Antalya, İzmir ve İstanbul olmak üzere üç ayrı uluslararası toplantıya ev sahipliği yaptık. Antalya'da 42 ülkenin katıldığı Avrasya Parlamenterler Asamblesi'ni, İzmir'de TÜRKPA Genel Kurulu'nu, İstanbul'da Asya Parlamenterler Genel Kurulu'nu gerçekleştirerek buralarda ülkemizi ve Meclisimizi en iyi şekilde temsil etme gayretinde bulunduk. Bu toplantılarda özellikle bölgesel ticarette uygulanan tek taraflı kısıtlamalar, bazı ülkelerin yerel para birimlerini silah olarak kullanmaları, terörizm, işsizlik, altyapı yetersizliği, toplam gelirin dünyada adaletsiz dağılımı, göç ve mülteci konularını kapsamlı bir şekilde değerlendirdik. İran, Rusya, Pakistan, Afganistan'la birlikte bölgesel terörle mücadele konusunda güvenlik toplantısı yaptık." Binali Yıldırım, hedeflerinin Türkiye'yi dünya devletler ailesinin itibarlı bir üyesi haline getirmek olduğunu belirterek, "Genel kurulumuzdaki bütün milletvekillerinin aynı niyet ve gayret içerisinde olduklarına inanıyorum. İktidar ve muhalefet partilerimize mensup sayın milletvekillerinin bu kürsüden dile getirdikleri görüş ve önerileri aziz milletimiz tarafından büyük bir merak ve ilgiyle izlenmektedir. Millet iradesinin tecelli ettiği TBMM çatısı altında yapılan görüşme ve çalışmaların bugüne kadar olduğu gibi büyük bir olgunlukla devam edeceğine inancım tam" diye konuştu.

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