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TBMM Başkanı Yıldırım, TİM Başkanı Gülle ve beraberindeki heyeti kabul etti 

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.08.2018 21:46 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve beraberindeki heyeti kabul etti.

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TBMM Başkanı Yıldırım, TİM Başkanı Gülle ve beraberindeki heyeti kabul etti TBMM Başkanı Yıldırım, TİM Başkanı Gülle ve beraberindeki heyeti kabul etti 
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