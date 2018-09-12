TBMM Başkanı Yıldırım, TRT Genel Müdürü Eren'i kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'i kabul etti.
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-Kabulden genel ve detaylar
ANKARA (DHA)
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