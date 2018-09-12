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TBMM Başkanı Yıldırım, TRT Genel Müdürü Eren'i kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2018 13:25 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'i kabul etti.  (FOTOĞRAF)   

TBMM Başkanı Yıldırım, TRT Genel Müdürü Eren'i kabul etti

ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'i kabul etti.

(FOTOĞRAF)

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