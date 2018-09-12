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TBMM Başkanı Yıldırım, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2018 17:58 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.

ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.

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