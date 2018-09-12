TBMM Başkanı Yıldırım, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti

ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.
11 Eylül anmasında çift yumruk yapıp baş parmak kaldıran Trump'a sosyal medyada tepki
Afrikalı göçmen Kanada'da 5 ayda iki kez büyük ikramiyeyi buldu
CHP'den 'karma eğitim kaldırıldı' iddialarına çok sert tepki: Kıyameti koparacağız
Babasına hediye olarak 'bombalı paket' göndermişti! İşte nedeni
Aziz Kocaoğlu meydan okudu: Ne Kılıçdaroğlucuyum ne Muharrem İnceciyim
Muharrem İnce'den büyük tepki: Çılgınlık! Bardağı taşıran son damla
Sivas'ta korkutan görüntü!
Rusya'nın en seksi kadını Irina Shayk seçildi!
Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı
İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu
Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum