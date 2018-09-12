TBMM Başkanı Yıldırım, Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'i kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabul etti.
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ANKARA (DHA)
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