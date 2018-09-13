HABER

TBMM Başkanı Yıldırım: Türkiye'nin büyümesine hiçbir güç engel olamayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2018 15:15 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, ''İster PKK kılığında ister FETÖ kılığında gelsinler birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamazlar, zarar veremezler.

Gökhan CEYLAN-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, ''İster PKK kılığında ister FETÖ kılığında gelsinler birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamazlar, zarar veremezler. Allah'ın izniyle Türkiye'nin istikrar içinde büyümesine, gelişmesine hiçbir güç engel olamayacak'' dedi. Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF) tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Başkentte Sivas Günleri' etkinliği düzenlendi. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen etkinliğe, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Valisi Davut Gül, eski Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ile milletvekilleri ve Sivaslı bürokratlar katıldı. Programda konuşan, TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin Sivas'ta atıldığını hatırlatarak, ''Sivas birliğin, beraberliğin, kardeşliğin merkezidir. İşte sema da bizim, semah da bizim. Alevi de bizim Sünni de bizim. 81 milyon hepsi bizim. Biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye'yiz" dedi. 'MEMLEKET BİZİM AYAĞIMIZA GELİYOR' Daha sonra birlik ve beraberliğin önemine değinen Yıldırım, şöyle konuştu: ''Birbirimizi ne kadar tanırsak millet olarak da o kadar güçlü oluruz. İnsanların büyük şehirlerde hayat şartları daha çetin, onun için memleketlerine gitme fırsatı olmuyor. Bugün olduğu gibi işte memlekete gidemediyse memleket bizim ayağımıza geliyor. Bugün Sivas buraya geldi. Halk oyunlarıyla, ezgileriyle, kültürüyle ve birbirinden güzel ürünleriyle bugün Sivas Ankara'ya Ankaralıların misafiri olarak buraya geldi.'' 'HİÇBİR GÜÇ TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNE ENGEL OLAMAYACAK' Konuşmasının devamında, Ankara halkını Atatürk Kültür Merkezi'ne davet eden, Yıldırım, şunları söyledi: ''Sivas'ın zenginliği Türkiye'nin zenginliğidir. Birlikte kazanıp birlikte zenginleşeceğiz ve birlikte paylaşacağız. Bakmayın siz düşmanlarımıza, aleyhimizde çalışmalar yapanlara. İster PKK kılığında ister FETÖ kılığında gelsinler birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamazlar, zarar veremezler. Allah'ın izniyle Türkiye'nin istikrar içinde büyümesine, gelişmesine hiçbir güç engel olamayacak. 2 gün önce Türkiye'nin büyüme rakamı açıklandı. Yine ekonomimiz ikinci çeyrekte 5.2 büyüme göstererek yoluna devam etti." TBMM Başkanı Yıldırım, konuşmasının ardından Sivas Kangal cinsi bir köpeği severek etkinlikten ayrıldı.

PARTNEREn büyük sorunlardan biri! Vajinada koku varsa dikkatEn büyük sorunlardan biri! Vajinada koku varsa dikkat
Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Beştepe'deKazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Beştepe'de
TBMM Başkanı Yıldırım: Türkiye'nin büyümesine hiçbir güç engel olamayacakTBMM Başkanı Yıldırım: Türkiye'nin büyümesine hiçbir güç engel olamayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Suriye savaşını değiştirecek 'Türkiye' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Şebnem Schaefer’a eski avukat şoku! 'Cinsel durumumla ilgili rapor alındı'

Şebnem Schaefer’a eski avukat şoku! 'Cinsel durumumla ilgili rapor alındı'

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Katar Şeyhi'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük jest

Ölmeden önce son fotoğraf!

Ölmeden önce son fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'den faiz kararı için 'tiyatro' tepkisi

CHP'den faiz kararı için 'tiyatro' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!

CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!

CHP Genel Merkezi önünde eylem yapan Abbas Canyurt'la ilgili yeni gelişme

CHP Genel Merkezi önünde eylem yapan Abbas Canyurt'la ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? İşte öne çıkan 4 isim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.