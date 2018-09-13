TBMM Başkanı Yıldırım: Türkiye'nin büyümesine hiçbir güç engel olamayacak (2)

Gökhan CEYLAN-Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, ''İster PKK kılığında ister FETÖ kılığında gelsinler birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamazlar, zarar veremezler. Allah'ın izniyle Türkiye'nin istikrar içinde büyümesine, gelişmesine hiçbir güç engel olamayacak'' dedi. Ankara Sivaslı Dernekler Federasyonu (ASİDEF) tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde 'Başkentte Sivas Günleri' etkinliği düzenlendi. Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen etkinliğe, TBMM Başkanı Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Sivas Valisi Davut Gül, eski Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın ile milletvekilleri ve Sivaslı bürokratlar katıldı. Programda konuşan, TBMM Başkanı Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin Sivas'ta atıldığını hatırlatarak, ''Sivas birliğin, beraberliğin, kardeşliğin merkezidir. İşte sema da bizim, semah da bizim. Alevi de bizim Sünni de bizim. 81 milyon hepsi bizim. Biriz, beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiye'yiz" dedi. 'MEMLEKET BİZİM AYAĞIMIZA GELİYOR' Daha sonra birlik ve beraberliğin önemine değinen Yıldırım, şöyle konuştu: ''Birbirimizi ne kadar tanırsak millet olarak da o kadar güçlü oluruz. İnsanların büyük şehirlerde hayat şartları daha çetin, onun için memleketlerine gitme fırsatı olmuyor. Bugün olduğu gibi işte memlekete gidemediyse memleket bizim ayağımıza geliyor. Bugün Sivas buraya geldi. Halk oyunlarıyla, ezgileriyle, kültürüyle ve birbirinden güzel ürünleriyle bugün Sivas Ankara'ya Ankaralıların misafiri olarak buraya geldi.'' 'HİÇBİR GÜÇ TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNE ENGEL OLAMAYACAK' Konuşmasının devamında, Ankara halkını Atatürk Kültür Merkezi'ne davet eden, Yıldırım, şunları söyledi: ''Sivas'ın zenginliği Türkiye'nin zenginliğidir. Birlikte kazanıp birlikte zenginleşeceğiz ve birlikte paylaşacağız. Bakmayın siz düşmanlarımıza, aleyhimizde çalışmalar yapanlara. İster PKK kılığında ister FETÖ kılığında gelsinler birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi asla bozamazlar, zarar veremezler. Allah'ın izniyle Türkiye'nin istikrar içinde büyümesine, gelişmesine hiçbir güç engel olamayacak. 2 gün önce Türkiye'nin büyüme rakamı açıklandı. Yine ekonomimiz ikinci çeyrekte 5.2 büyüme göstererek yoluna devam etti." TBMM Başkanı Yıldırım, konuşmasının ardından Sivas Kangal cinsi bir köpeği severek etkinlikten ayrıldı.

