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TBMM Başkanı Yıldırım, 'Türkiye'nin 'NATO' üyeliğini kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 19:38 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, mesaj yayımlayarak Türkiye'nin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) üye oluşunun 67'nci yılını kutladı.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, mesaj yayımlayarak Türkiye'nin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne (NATO) üye oluşunun 67'nci yılını kutladı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım mesajında, "Türkiye'nin NATO üyeliğinin 67'nci yılını kutlamaktan memnuniyet duymaktayım. NATO'ya 18 Şubat 1952 tarihinde üye olan Türkiye, ittifakın en önemli üyelerinden biri olarak ortak savunma ihtiyaçlarının giderilmesinde büyük bir rol oynamaktadır" dedi.
Soğuk savaş sonrasında asimetrik güvenlik tehditlerinin ortaya çıkmasının, NATO'nun dönüşümünü gerekli kıldığını belirten Binali Yıldırım, şunları kaydetti;
"Güvenlik sınamalarının çeşitlenerek arttığı ve hibrit nitelikler içerdiği günümüzde, kaynağı ne olursa olsun terörizmin küresel güvenliğe en büyük tehdidi arz ettiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu bağlamda ittifak ve üyelerinin bu sınamalara karşı ortak güvenliği sağlamak için üzerlerine düşeni yapması büyük önem arz etmektedir. Üyeliğinin ilk gününden bu yana NATO üyesi ülkelerle iş birliği ve dayanışmayı en temel siyasi ilkelerinden kabul eden Türkiye, bugün de terörizmle mücadelesini aynı anlayış çerçevesinde kararlılık ve ivedilikle yürütmektedir. Bu bağlamda Türkiye’nin PKK/PYD/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı üstün gayret ve özveriyle yürüttüğü operasyonlara müttefik ülkelerin, ittifakın gerektirdiği şekilde destek olması beklenmektedir. TBMM üyelerinden oluşan NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu da, hem müttefik ülkelerdeki muhataplarına Türkiye’nin teröre karşı haklı mücadelesini anlatmakta, hem de demokrasinin dayanağı olan halk iradesinin ittifak politikalarına yansıtılmasına yardımcı olmaktadır. Bu işlevi itibarıyla, NATO Parlamenter Asamblesi, İttifak’ın yumuşak gücünün önemli bir unsuru olmaya devam etmektedir. Türkiye’nin NATO’ya üye oluşunun 67'nci yılını tekrar kutlar ve Türkiye’nin NATO’ya ve dünya barışına her türlü desteği geçmişteki gibi gelecekte de vereceğini ifade etmek isterim."

ANKARA, (DHA)

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