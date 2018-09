TBMM Başkanı Yıldırım: Türkiye'yi teslim alamayacaklar (Detay)

Eyüp KELEBEK- Hakan TÜRKTAN- Cafer ELMAS/SÖĞÜT (Bilecik), (DHA) - BİLECİK'in Söğüt ilçesinde düzenlenen '737'nci Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici katıldı. Yıldırım, şenlikteki konuşmasında, "Bizi çözmek, birbirimize düşürmek isteyenler, aramıza fitne sokmak isteyenler, mevcuttur. Ekonomik, sosyal, siyasi nedenleri bahane eden hainler, bizi zayıflatmak için ellerinden geleni yapmaktadır. Dış mihrakların güdümündeki bölücü ve FETÖ'cü hainler, ne yaparsa yapsınlar; Türkiye'yi teslim alamayacaklar" dedi. TBMM Başkanı Binali Yıldırım, sabah saatlerinde, Söğüt'e geldi. Boynuna Yörük poşusu bağlanan Yıldırım, şenliklerin yapıldığı alanın yanındaki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret edip, dua okudu. Türbe ziyaretinin ardından yürüyerek, şenlik alanına gelen Yıldırım, tribünlerdeki Yörükleri selamladıktan sonra protokolde kendisi için ayrılan yere geçti. Yıldırım, burada bulunanlarla da tek tek tokalaştı. Söğüt'teki etkinliklere TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın yanı sıra Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile çok sayıda kişi katıldı. YILDIRIM: VATAN OLMAZSA BİR YANIMIZ EKSİK KALIR TBMM Başkanı Yıldırım, şenlikte yaptığı konuşmada, "Ertuğrul Gazi, bir uç beyi olarak 1281 yılında ahirete göçtüğünde arkasında 400 çadırlık bir aşiret vardı. O aşiret 1299'da devlet oldu. Büyüdü, üç kıtada 7 denizde sınırlarını 22 milyon kilometreye kadar genişletti. 22 milyon kilometre ne demek? Bugünkü Türkiye'nin 28 katı demek" dedi. Söğüt'ün coşkusunu paylaşmış olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Yıldırım, şöyle konuştu: "Değerli kardeşlerim, aziz vatandaşlarım. İster Yörük olsun ister Türkmen olsun ister Alevi ister Sünni ister Batı'dan isterse Doğu'dan hepimizin hamuru bu topraklarda karıldı. Bu topraklarda mayalandık. Hepimiz aynı çınarın yapraklarız. Hepimiz büyük Türk milletinin evlatlarız. Gücümüzü güvenliğimizi tarihimizden, kültürümüzden, medeniyetimizden alıyoruz. Adımız farklı olsa da amacımız aynıdır. Birimiz olmadan diğerimiz olamaz. Bugün burada Aras Nehri ile Meriç Irmağının karıştığı, Ağrı Dağı ile Konya buluştu. Bu buluşma bizim övüncümüz kıvancımızdır. Nilüferin suyu olmasa Bursa ovasının bereketi olmaz. Fırat'ın suyu olmasa Harran olmaz. Peygamberimiz, vatan sevgisi imandandır, diye buyuruyor. Vatan sevgisi, bizim fıtratımızda var. Bizler kendimizi vatanımızın bir parçası olarak görüyoruz. Vatan olmazsa bir yanımız eksik kalır. Bizler ancak vatanımızla yaşarız. Bağımsızlık ve hürriyete aşığız. Yüzlerce yıl Allah'ın adını yüceltmek adaletin aleme yaymak için mücadele ettik. Bu sebepleri milletçe kendimizi mazlumların hamisi gördük. Bugün de hassasiyetimiz halen devam ettiriyoruz. İşte bu yüzden milli gelirimize göre dünyada en fazla yardım yapan ülkeyiz. Dünyanın neresinde bir mazlum var ise önce yardıma koşan Türk milletidir. Nerede ağlayan bir ana varsa boynu büyük bir çocuk varsa yanında olan yine biziz. Gönül coğrafyamızda, inanç coğrafyamızda mazlum milletler arasında herkese yardım ediyoruz. Suriye'de, Irak'ta barışı tesis edip güven içinde yaşayacağı ortam için çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı'mız, Meclis'imiz, hükümetimiz güvenlik güçlerimiz sivil toplum kuruluşlarımız gece gündüz demeden bu istikamette çalışıyor. Yüreklerimizin birlikte atıyor olması bizim en büyük gücümüzdür." 'TÜRKİYE'Yİ TESLİM ALAMAYACAKLAR' Türkiye'ye yönelik her saldırı sonrası daha da güçlenileceğini belirten Yıldırım, şunları söyledi: "Bizi çözmek, birbirimize düşürmek isteyenler, aramıza fitne sokmak isteyenler, mevcuttur. Ekonomik, sosyal, siyasi nedenleri bahane eden hainler, bizi zayıflatmak için ellerinden geleni yapmaktadır. Dış mihrakların güdümündeki bölücü ve FETÖ'cü hainler, ne yaparsa yapsınlar; Türkiye'yi teslim alamayacaklar. Her saldırı sonrasında daha da güçleneceğiz. Daha fazla birbirimize kenetleneceğiz. Fitne odaklarına karşı daha da uyanık olacağız. Yüreklerimiz bir attığında en güçlü top güllelerinin bizi yıkamayacağını herkes gördü bundan sonrada görecektir. Türk milleti tarihi Meclis'imiz gölgesi Anadolu'dadır; bir konu Balkanlar'da bir kolu da Kafkaslar'dadır. Bir ayağı Nil Nehri'nde diğer ayağı da İdil'dedir. Ne diyor Gazi Mustafa Kemal Atatürk? 'Türklerin vatan sevgisi ile dolu göğüsleri düşmanların melun ihtiraslarına karşı daima bir duvar gibi yükselecektir'. Şunu dost ve düşman herkes bilsin; paramız üzerinden ekonomimiz üzerinden yapılan operasyonlar, kurulan oyunlar mutlaka bozulacaktır. Zorluk çekeceğiz ama güçlünün hukukunun yerinin haklının hukuku mutlaka bozacaktır. Yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimi bu konuda gözümüzün açılmasına vesile olmuştur. Yıllarca sinsi bir şekilde içimize yerleşen hainlerin tanklarla toplarla yaptıkları saldıran yeterince ders aldık. İnşallah bir daha böyle hainlikleri yaşamayacağız ve devletimiz ilelebet payidar olacaktır." 'ERTUĞRUL GAZİ DÖNEMİN SÜPER GÜCÜ BİZANS'A KARŞI KOYDU' Söğüt'te düzenlenen şölenin bir gayesinin de 'Dört nala gelip uzak Asya'da Akdeniz'e kısrak başı gibi uzanan bu memleket bizim' demek olduğunu kaydeden Yıldırım, "Ertuğrul Gazi, bir uç beyi olarak dönemin süper gücü Bizans'a karşı koydu. Korkmadan, bahane üretmeden Bizans karşısında çelik gibi durdu. Torunları, Ertuğrul Gazi'nin kemiklerini sızlatmadı. Onları bugüne kadar hiçbir zorluk yıldırmadı. Bugünden sonra da dimdik milletçe hayattayız, hayatta olmaya devam edeceğiz. Düşmanın onlarca yıldır hazırladığı sinsi planları hep boşa çıkarttık. Bundan sonra da boşa çıkartacağız. Dileğim ve duam odur ki Ertuğrul Gazi'yi anma şenliği, Türk milleti var oldukça var olmaya devam etsin" dedi. DESTİCİ: BÖLÜCÜLERİ EMELLERİNE ULAŞTIRMAYACAĞIZ BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ise konuşmasında Söğüt'ün, Türk tarihi için önemli merkez olduğunu vurguladı. Destici, "Osmanlı'nın temeli burada atıldı. Osmanlı'nın tohumları burada filizlendi ve Osmanlı burada güçlü, görkemli, koca çınara dönüştü. Bu çınar büyüdü ve gölgesinde nice devletler, nice kültürler yetiştirdi. Bugün özlemini duyduğumuz çok kültürlülüğü, atalarımız 600 yıl boyunca değişik din ve kültürlerle bu topraklarda kardeşçe yaşatmıştır. Osmanlı coğrafyasında anlayış ve birlik beraberlikle yaşanmasını sağlayan ana öğe, İslam ve İslam’ın insan sevgisine ve hoşgörüye dayalı felsefesi olmuştur. Biz Türk milleti olarak milli değerlerimize sahip çıkan, duygusal bağlarımızdan kopmayan, her geçen gün, tarihin sayfalarına, yeni izler bırakarak ilerleyen milletiz. Ecdadımızın kahramanlıklarını unutmayan, atalarımızın, şehitlerimizin emanetine sahip çıkan milletiz. Bu güçle bizi yarınlara taşıyacak olan, hiçbir işgalciye, darbeciye, teröriste, vatan hainine, ülke ekonomisi üzerinden medet uman hainlere prim vermemektir. Birlik ve beraberliğimize göz dikip, millete fitne fesat karıştırmak için ellerini ovuşturarak, gezen bölücüleri emellerine ulaştırmayacağız" diye konuştu.



