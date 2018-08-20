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TBMM Başkanı Yıldırım: "Ülkemize dönük her türlü kirli oyun, dün olduğu gibi yarın da bozulacaktır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.08.2018 11:56 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Yıldırım: "Ülkemize dönük her türlü kirli oyun, dün olduğu gibi yarın da bozulacaktır."


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