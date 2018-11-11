TBMM Başkanı Yıldırım, Üsküdar Nevmekan Sahil'i ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Üsküdar Nevmekan Sahil'i ziyaret etti.
Yıldırım, Nevmekan Sahil'e gelişinde, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek tarafından karşılandı.
Üsküdar Belediyesi tarafından "millet kıraathanesi" olarak yaptırılan Nevmekan Sahil'i gezen Binali Yıldırım, yetkililerden bilgi aldı.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, burada yer alan kitaplardan bazılarını inceleyerek, vatandaşlar ve gençlerle sohbet etti.
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