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TBMM BAŞKANI YILDIRIM ÜSKÜDAR'DA

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 21:55 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Millet Kıraathanelerinin örneklerinden biri olarak kabul edilen Üsküdar'daki "Nevmekan Sahil"e ziyarette bulundu.  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı(TBMM) Binali Yıldırım, Üsküdar Şemsipaşa'daki Nevmekan Sahil'e ziyarette bulundu.  Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek tarafından karşılanan Binali Yıldırım, yeni yaptırılan ve millet kıraathanelerinin örneklerinden biri olarak kabul edilen Nevmekan Sahil'i gezerek bina ve içindekilere ilişkin bilgi aldı.  TBMM Başkanı Yıldırım, Nevmekan Sahil'de yer alan kitaplara baktı ve vatandaşlarla sohbet etti.  Görüntü Dökümü: ---------- -Yıldırım'ın ziyaretinden görüntüler -Vatandaşlarla sohbet etmesi -Kendisine kitap hediye edilmesi -Bir bebeği sevmesi Detaylar  

İSTANBUL DHA
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Millet Kıraathanelerinin örneklerinden biri olarak kabul edilen Üsküdar'daki "Nevmekan Sahil"e ziyarette bulundu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı(TBMM) Binali Yıldırım, Üsküdar Şemsipaşa'daki Nevmekan Sahil'e ziyarette bulundu.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek tarafından karşılanan Binali Yıldırım, yeni yaptırılan ve millet kıraathanelerinin örneklerinden biri olarak kabul edilen Nevmekan Sahil'i gezerek bina ve içindekilere ilişkin bilgi aldı.
TBMM Başkanı Yıldırım, Nevmekan Sahil'de yer alan kitaplara baktı ve vatandaşlarla sohbet etti.

Görüntü Dökümü:
----------
-Yıldırım'ın ziyaretinden görüntüler
-Vatandaşlarla sohbet etmesi
-Kendisine kitap hediye edilmesi
-Bir bebeği sevmesi
Detaylar

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