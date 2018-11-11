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TBMM BAŞKANI YILDIRIM ÜSKÜDAR'DA

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 22:41 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Millet Kıraathanelerinin örneklerinden biri olarak kabul edilen Üsküdar'daki "Nevmekan Sahil"e ziyarette bulundu.  Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı(TBMM) Binali Yıldırım, Üsküdar Şemsipaşa'daki Nevmekan Sahil'e ziyarette bulundu.  Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek tarafından karşılanan Binali Yıldırım, yeni yaptırılan ve millet kıraathanelerinin örneklerinden biri olarak kabul edilen Nevmekan Sahil'i gezerek bina ve içindekilere ilişkin bilgi aldı.  TBMM Başkanı Yıldırım, Nevmekan Sahil'de yer alan kitaplara baktı ve vatandaşlarla sohbet etti. 

İSTANBUL DHA

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Millet Kıraathanelerinin örneklerinden biri olarak kabul edilen Üsküdar'daki "Nevmekan Sahil"e ziyarette bulundu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı(TBMM) Binali Yıldırım, Üsküdar Şemsipaşa'daki Nevmekan Sahil'e ziyarette bulundu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek tarafından karşılanan Binali Yıldırım, yeni yaptırılan ve millet kıraathanelerinin örneklerinden biri olarak kabul edilen Nevmekan Sahil'i gezerek bina ve içindekilere ilişkin bilgi aldı.

TBMM Başkanı Yıldırım, Nevmekan Sahil'de yer alan kitaplara baktı ve vatandaşlarla sohbet etti.

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TBMM Başkanı Yıldırım Üsküdar'da Nevmekan Sahil'i ziyaret ettiTBMM Başkanı Yıldırım Üsküdar'da Nevmekan Sahil'i ziyaret etti
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