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TBMM Başkanı Yıldırım, Volodin ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 11:06 | Son Güncelleme

Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Yıldırım'ın Volodin ile resmi konuttaki görüşmesi, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

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Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin TBMM TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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