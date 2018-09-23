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TBMM Başkanı Yıldırım yaralıların yardımına koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 12:58 | Son Güncelleme

Esenboğa Havalimanı'na giden Meclis Başkanı Binali Yıldırım, güzergahında yaşanan trafik kazasını görmesi üzerine konvoyunu durdurarak yanına gittiği yaralılarla yakından ilgilendi

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, güzergahında meydana gelen trafik kazasını görmesi üzerine konvoyunu durdurarak yanına gittiği yaralılara "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

TBMM Başkanlığından paylaşılan görüntülere göre Yıldırım, Özbekistan'a resmi ziyarette bulunmak üzere konutundan Esenboğa Havalimanı'na gidişi sırasında Pursaklar ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda yaşanan trafik kazasını gördü.

Yıldırım, biri polis 2 kişinin yaralandığı kazada, makam aracını durdurarak kazazedelerin yanına gitti. Bu sırada yaralılara ilk müdahaleyi Yıldırım'ın doktoru ve TBMM sağlık görevlileri yaptı.

Yaralılarla yakından ilgilenen Yıldırım, kendilerine "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.

Binali Yıldırım, kazaya ilişkin yetkililerden bilgi aldıktan sonra makam aracına binerek olay yerinden ayrıldı.

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım kaza yapan yaralıların yanına koştu!TBMM Başkanı Binali Yıldırım kaza yapan yaralıların yanına koştu!
3 'sakin şehir' daha geliyor3 'sakin şehir' daha geliyor
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