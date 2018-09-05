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TBMM Başkanı Yıldırım, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Chilengi'yi kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2018 13:53 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi'yi kabul etti.

ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Joseph Chilengi'yi kabul etti.

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TBMM Başkanı Yıldırım, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Chilengi'yi kabul ettiTBMM Başkanı Yıldırım, Zambiya'nın Ankara Büyükelçisi Chilengi'yi kabul etti
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