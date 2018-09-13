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TBMM Başkanı Yıldırım'a hemşehrilerinden ziyaret

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2018 17:10 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan heyetini kabul etti.

ANKARA (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, Erzincan heyetini kabul etti.

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TBMM Başkanı Yıldırım'a hemşehrilerinden ziyaret TBMM Başkanı Yıldırım'a hemşehrilerinden ziyaret 
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