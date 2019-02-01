HABER

TBMM Başkanı Yıldırım’a yoğun ilgi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.02.2019 15:47 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazı için geldiği camide vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazı için geldiği camide vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Caminin girişinde ve çıkışında vatandaşlarla selamlaşan Yıldırım, fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlarla tek tek resim çekinirken bu sırada izdiham yaşandı.
TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, cuma namazını Ümraniye’de İMES Sanayi Sitesi Camii’nde kıldı. Yıldırım’ı camiye gelişi sırasında Ümraniye Belediye Başkan Adayı İsmet Yıldırım, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Camiye girişte yoğun ilgi ile karşılaşan Yıldırım, camiye kadar güçlükle ilerledi. Yıldırım’a vatandaşların gösterdiği bu ilgi cami çıkışında da devam etti. Fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar ile cep telefonuyla görüntü çeken vatandaşlar izdihama neden oldu. Kalabalığa rağmen vatandaşları geri çevirmeyen TBMM Başkanı Yıldırım, bir çok vatandaşla fotoğraf çektirdi. Bir ara yanına gelen yaşlı bir adam ve torunu ile sohbet eden Yıldırım, onlarla fotoğraf da çektirdi. İMES Sanayi Sitesi’ndeki esnafla yemekte bir araya gelen Yıldırım, programın düzenlendiği alana varıncaya kadar kalabalık arasında güçlükle ilerledi.

PARTNERPandalara yeni yıl sürpriziPandalara yeni yıl sürprizi
Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsinizErdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz
AK Partili Dağ: Soyer'in babasının yaptıkları konusunda hemen herkes konuştuAK Partili Dağ: Soyer'in babasının yaptıkları konusunda hemen herkes konuştu

En Çok Okunan Haberler

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

40 ilde operasyon! Yüzlerce kişi hakkında gözaltı kararı

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

ABD'den Türkiye'ye tehdit: Harekete geçeriz!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Sevişme yorumuna Demet'ten yanıt: No seks!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz

Erdoğan: Müteahhide evinizi vermek mecburiyetinde değilsiniz

Kemal Kılıçdaroğlu: Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Tazminatlar için evi sattım, 200 bin lira borç aldım

Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek

Meral Akşener'den Iğdır'da Cumhur İttifakı'na destek

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Meclis Başkanı seçimi için sürpriz isimler!

Kılıçdaroğlu’ndan jammer talimatı

Kılıçdaroğlu’ndan jammer talimatı

Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

Muharrem İnce: Kimse babasının hesabını veremez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.