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TBMM BAŞKANI YILDIRIM'DAN ACILI AİLEYE ZİYARET 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 22:19 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA  TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ukrayna'da eğitim gören ve geçtiğimiz günlerde Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı iki öğrenciden biri olan Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, Yurdal ve Nalan Hüsünbeyi'ne başsağlığı dileklerini iletti.

Haber: Gülseli KENARLI / İSTANBUL DHA
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ukrayna'da eğitim gören ve geçtiğimiz günlerde Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı iki öğrenciden biri olan Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmir'deki ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, Yurdal ve Nalan Hüsünbeyi'ne başsağlığı dileklerini iletti. Yıldırım, acılı aileye kızlarının katil zanlısının yakalandığı bilgisini de verdi.
Ukrayna Türk Büyükelçiliği ile temasa geçtiğini de Hüsünbeyi Ailesi'ne ifade eden Yıldırım, cenazenin Türkiye'ye getirilmesi hususunda gerekli talimatın verildiğini de iletti.

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