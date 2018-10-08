TBMM Başkanı Yıldırım'dan Antalya'da ikili görüşmeler ANTALYA, (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya'da farklı ülkelerin meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler yaptı. TBMM Başkanı Yıldırım, Antalya Kaya Palazzo Otel'de düzenlenen 'Avrasya'da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma' konulu Avrasya Meclis Başkanları 3'üncü Toplantısı' kapsamında ikili görüşmeler yaptı. Yıldırım, bu kapsamda AGİTPA Başkanı George Tsereteli, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Güney Kore Meclis Başkanı Moon Hee Sang, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov ve Endonezya Meclis Başkanvekili H. Fadli Zon ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler, basına kapalı yapıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------- Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov ile görüşme KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüşme
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