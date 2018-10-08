HABER

TBMM Başkanı Yıldırım'dan Antalya'da ikili görüşmeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 23:13 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya'da farklı ülkelerin meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

TBMM Başkanı Yıldırım'dan Antalya'da ikili görüşmeler ANTALYA, (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Antalya'da farklı ülkelerin meclis başkanlarıyla ikili görüşmeler yaptı. TBMM Başkanı Yıldırım, Antalya Kaya Palazzo Otel'de düzenlenen 'Avrasya'da Ekonomik İş Birliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma' konulu Avrasya Meclis Başkanları 3'üncü Toplantısı' kapsamında ikili görüşmeler yaptı. Yıldırım, bu kapsamda AGİTPA Başkanı George Tsereteli, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Güney Kore Meclis Başkanı Moon Hee Sang, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov ve Endonezya Meclis Başkanvekili H. Fadli Zon ile görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmeler, basına kapalı yapıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------------- Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov ile görüşme KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüşme

PARTNERÜnlü yıldız ile genç sevgilisi herkesin içinde...Ünlü yıldız ile genç sevgilisi herkesin içinde...
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde hareketlilikSuudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde hareketlilik
Balıkesir'in en büyük köprülü kavşağı hizmete girdiBalıkesir'in en büyük köprülü kavşağı hizmete girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

CHP'den Erdoğan için suç duyurusu: İspat edemezse alçaktır!

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

Çiçek Dilligil mide ameliyatı sonrası eridi!

Çiçek Dilligil mide ameliyatı sonrası eridi!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul barosunda değişim rüzgarı

İstanbul barosunda değişim rüzgarı

Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı

Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı

Malatya'da sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı

Malatya'da sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.