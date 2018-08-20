TBMM Başkanı Yıldırım'dan bayram mesajı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkanlar gibi askeri, siyasi ve sosyal çatışma riskinin en yüksek olduğu bölgelerin ortasında barış adası gibi duran Türkiye'ye dönük her türlü kirli oyunun, dün olduğu gibi yarın da bozulacağını bildirdi.

Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, vahdet inancı etrafında insanlığın barış, huzur ve kurtuluşunu hedefleyen İslam'da en önemli günlerden birinin Kurban Bayramı olduğunu belirtti.

Allah'a karşı tam teslimiyet duygusuyla kendini adamanın müşahhas göstergesi olan kurban ibadetinin Müslümanlar için son derece kutsal olduğuna işaret eden Yıldırım, İslam alemi olarak bayrama erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Hazreti İbrahim'in fedakarlığı ve oğlu İsmail'in feragatinin hatırlanıp teslimiyet duygusunun öneminin kavranıldığı mübarek günlerin, sevgi ve saygının yayılıp yaygınlaşmasına da vesile olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Temennim bu güzelliklerin hayatımızın her safhasında yaygınlaşmasıdır. Büyük bir inanç ve umutla ifade etmek isterim ki ülkemizde hayırlı çalışmalar yapılmaktadır. Aziz milletimizin istikbaline matuf çalışmaların neticeleri de hayırlı olacaktır." ifadelerini kullandı.