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TBMM Başkanı Yıldırım'dan bayram mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 12:31 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: - "Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkanlar gibi askeri, siyasi ve sosyal çatışma riskinin en yüksek olduğu bölgelerin ortasında bir barış adası gibi duran ülkemize dönük her türlü kirli oyun, dün olduğu gibi yarın da bozulacaktır" - "Ya istiklal ya ölüm' kararlılığıyla Kurtuluş Savaşı'nı kazanan necip milletimizin istikbaline yönelik her türlü emperyalist tehdit, milli dayanışma ruhuyla defedilecek, hürriyet ve bağımsızlığımızı yok etmek isteyenler mutlaka hüsrana uğratılacaktır" - "Anne, baba ve diğer sevdiklerini ziyarete giden kardeşlerimiz 'Yolların kralı yok, kuralı vardır.' ilkesini unutmamalıdır"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkanlar gibi askeri, siyasi ve sosyal çatışma riskinin en yüksek olduğu bölgelerin ortasında barış adası gibi duran Türkiye'ye dönük her türlü kirli oyunun, dün olduğu gibi yarın da bozulacağını bildirdi.

Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, vahdet inancı etrafında insanlığın barış, huzur ve kurtuluşunu hedefleyen İslam'da en önemli günlerden birinin Kurban Bayramı olduğunu belirtti.

Allah'a karşı tam teslimiyet duygusuyla kendini adamanın müşahhas göstergesi olan kurban ibadetinin Müslümanlar için son derece kutsal olduğuna işaret eden Yıldırım, İslam alemi olarak bayrama erişmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.

Hazreti İbrahim'in fedakarlığı ve oğlu İsmail'in feragatinin hatırlanıp teslimiyet duygusunun öneminin kavranıldığı mübarek günlerin, sevgi ve saygının yayılıp yaygınlaşmasına da vesile olduğuna dikkati çeken Yıldırım, "Temennim bu güzelliklerin hayatımızın her safhasında yaygınlaşmasıdır. Büyük bir inanç ve umutla ifade etmek isterim ki ülkemizde hayırlı çalışmalar yapılmaktadır. Aziz milletimizin istikbaline matuf çalışmaların neticeleri de hayırlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Bağımsızlığımızı yok etmek isteyenler mutlaka hüsrana uğratılacak"

Türkiye'nin, ekonomik, sosyal, kültürel, askeri ve siyasi manada bölgede ve dünyada etkili bir ülke olduğunu vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Başlatılan değişim çalışmalarıyla ülkemizin önemi ve etkinliği yakın zamanda daha çok hissedilecektir. Bu noktada en büyük teminatımız, zor zamanlarda büyük bir sorumluluk şuuru içinde ülkesine ve milletine sahip çıkan necip milletimizdir. Kafkaslar, Ortadoğu ve Balkanlar gibi askeri, siyasi ve sosyal çatışma riskinin en yüksek olduğu bölgelerin ortasında bir barış adası gibi duran ülkemize dönük her türlü kirli oyun, dün olduğu gibi yarın da bozulacaktır.

'Ya istiklal ya ölüm' kararlılığıyla Kurtuluş Savaşı'nı kazanan necip milletimizin istikbaline yönelik her türlü emperyalist tehdit, milli dayanışma ruhuyla defedilecek, hürriyet ve bağımsızlığımızı yok etmek isteyenler mutlaka hüsrana uğratılacaktır."

- "Yolculukların kedere dönüşmemesi en büyük dileğim"

Yıldırım, 24 Haziran seçimleriyle yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile elde edilen kazanımların Türkiye'yi, hedeflerine daha çok yaklaştıracağını, milli iradenin tecelli ettiği TBMM'nin de millet ve devletin tüm organlarıyla uyum içinde ülkenin temel meselelerinin çözümü ve demokrasinin güçlendirilmesi noktasında çalışmalarını etkin, hızlı ve kararlı şekilde sürdüreceğini belirtti.

Vatandaşların, bayram günü vesilesiyle yakınlarını ziyaret etmek amacıyla çıktığı yolculukların kedere dönüşmemesinin en büyük dileği olduğunu vurgulayan Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Anne, baba ve diğer sevdiklerini ziyarete giden kardeşlerimiz, 'Yolların kralı yok, kuralı vardır.' ilkesini unutmamalıdır. Kesilen kurbanların makbul olması temennisiyle, aziz milletimizin ve bütün Müslümanların Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Fıtratımızdaki iyi hasletleri canlandıran Kurban Bayramı'nın başta Ortadoğu coğrafyası olmak üzere tüm dünyada barış ve huzurun sağlanmasına vesile olmasını niyaz ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

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Balkanlar Kafkaslar kurban bayramı Ortadoğu TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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