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TBMM Başkanı Yıldırım'dan Dünya Obezite Günü mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2018 22:00 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Binali Yıldırım: - "Her yıl 11 milyon insanın yetersiz beslenme ve açlık sebebiyle hayatını kaybettiği dünyamızda, obeziteyle mücadelede insanımızı diğerkam bir şekilde yetiştirmenin çözüme yardımcı olacağı kanaatini taşıyorum"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Her yıl 11 milyon insanın yetersiz beslenme ve açlık sebebiyle hayatını kaybettiği dünyamızda, obeziteyle mücadelede insanımızı diğerkam bir şekilde yetiştirmenin çözüme yardımcı olacağı kanaatini taşıyorum." ifadesini kullandı.

Yıldırım, "Dünya Obezite Günü" dolayısıyla yayınladığı mesajda, aşırı ve dengesiz beslenme bir sonucu olan obezliğin savaş, terör, çevre kirliliği gibi sorunların yanı sıra insanlığın karşı karşıya kaldığı önemli sorunlardan olduğunu belirtti.

Dünyada 800 milyon insanın yetersiz beslenme ve açlık sorunu yaşadığına işaret eden Yıldırım, 700 milyon insanın da obezite sorunuyla karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

İnsan sağlığını tehdit eden obezitenin, her geçen yıl bir soruna dönüştüğünü ifade eden Meclis Başkanı Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yapılan araştırmalar 3 milyon çocuğumuzun epidemik bir hastalık olarak kabul edilen obezlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu göstermektedir. Kanaatkar bir şekilde zararlı yiyeceklerden uzak durup, israf etmeden beslenmeyi bireysel ve toplumsal kültür haline getirdiğimiz takdirde, sorunun üstesinden gelmekte zorluk çekmeyeceğimizi düşünüyorum.

Her yıl 11 milyon insanın yetersiz beslenme ve açlık sebebiyle hayatını kaybettiği dünyamızda, obeziteyle mücadelede insanımızı diğerkam bir şekilde yetiştirmenin de çözüme yardımcı olacağı kanaatini taşıyorum. Dünya Obezite Günü vesilesiyle herkesi bir kez daha sağlıklı beslenme konusunda bilinçli hareket etmeye davet ediyorum."

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