TBMM BAŞKANI YILDIRIM'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TAZİYE TELGRAFI

\u0130stanbul DHA\nTBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'na, yengesi Belg\u00fczar G\u00fcnd\u00fcz'\u00fcn vefat\u0131 nedeniyle taziye telgraf\u0131 g\u00f6ndererek ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileklerini iletti.PARTNER\u00d6nce \u00e7\u0131r\u0131l\u00e7\u0131plak denize girdi sonra da...HDP, Abdullah \u00d6calan ile g\u00f6r\u00fc\u015fmeyi do\u011frulad\u0131!Bayraktar'dan Ukrayna'ya \u0130HA sat\u0131\u015f\u0131yla ilgili a\u00e7\u0131klama: "Tarihi bir ad\u0131m"
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