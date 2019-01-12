TBMM Başkanı Yıldırım'dan Kılıçdaroğlu'na taziye telgrafı

\u0130stanbul,(DHA) TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, CHP Genel Ba\u015fkan\u0131 Kemal K\u0131l\u0131\u00e7daro\u011flu'na, yengesi Belg\u00fczar G\u00fcnd\u00fcz'\u00fcn vefat\u0131 nedeniyle taziye telgraf\u0131 g\u00f6ndererek ba\u015fsa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileklerini iletti.PARTNERBir zamanlar kad\u0131nlar ona a\u015f\u0131kt\u0131! Ama bak\u0131n \u015fimdi ne haldeHDP, Abdullah \u00d6calan ile g\u00f6r\u00fc\u015fmeyi do\u011frulad\u0131!Bayraktar'dan Ukrayna'ya \u0130HA sat\u0131\u015f\u0131yla ilgili a\u00e7\u0131klama: "Tarihi bir ad\u0131m"
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