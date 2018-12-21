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TBMM Başkanı Yıldırım'dan taksicilere ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 10:11 | Son Güncelleme

Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL DHA Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım Atatürk Havalimanı'nda taksi durağını ziyaret etti.  Taksicilerle tek tek tokalaşan Yıldırım'a çay ikram edildi.

TBMM Başkanı Yıldırım'dan taksicilere ziyaret

Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL DHA
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım Atatürk Havalimanı'nda taksi durağını ziyaret etti.
Taksicilerle tek tek tokalaşan Yıldırım'a çay ikram edildi. Yıldırım ziyarette taksicilerle sohbet etti. Taksicilerin sorunlarını dinleyen Yıldırım, burada bir konuşma yaptı.
Yıldırım, "İstanbul Havalimanı açıldı. Henüz tam kapasiteyle hizmet vermiyor. Önümüzdeki yıl içerisinde tam kapasiteye ulaşacak. Orada da yurtdışından gelen misafirlere ve yut içindeki yolculara hizmet etmeye devam edeceksiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde ülkeyi kalkındırdık. Doğusunu Batısıyla, Kuzeyini Güneyiyle buluşturduk. Yolları böldük. Hayatları birleştirdik. Yolları böldük milleti birleştirdik. Bir şeyi yapmadık, yaptırmadık, yaptırmayacağız. Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz" dedi.
Konuşmaların ardından doğum günü olan Meclis Başkanı Binali Yıldırım için pasta kesildi. Yıldırım, daha sonra buradan ayrıldı.
(FOTOĞRAFLI)

TBMM Başkanı Yıldırım'dan taksicilere ziyaretTBMM Başkanı Yıldırım'dan taksicilere ziyaretTBMM Başkanı Yıldırım'dan taksicilere ziyaretTBMM Başkanı Yıldırım'dan taksicilere ziyaret

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