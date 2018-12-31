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TBMM Başkanı Yıldırım'dan yeni yıl mesajı       

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 17:27 | Son Güncelleme

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, yeni yıl mesajında, "2019’un hepimiz için mutlu, huzurlu başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, yeni yıl mesajında, "2019’un hepimiz için mutlu, huzurlu başlangıçlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.
2018 yılında Türkiye'nin tarihi nitelikte dönüşümlere tanıklık ettiğini belirten Yıldırım, "Parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçtiğimiz bu yıl ülkemiz ve milletimiz için pek çok yeniliği de beraberinde getirdi. Bu yıl milletimizin birliği ve kardeşliği için ülkemizin belası terörle etkin mücadelenin devam ettiği bir yıl olması yanında, ekonomik ve sosyal manada birçok zorlukla mücadele ettiğimiz bir sene oldu. Tarihi tecrübelerimizin ışığında, akıl ve bilgi ile içeride ve dışarıda karşılaştığımız zorlukları aşmanın gururunu birlikte paylaştık."
2019 yılına, daha büyük ümitlerle ve yeni hedeflerle başladıklarını ifade eden Yıldırım, "Türkiye’yi 21’inci yüzyılın lider ülkesi yapmak için geçen yıl başlattığımız yeniden yapılanma çalışmalarının olumlu sonuçlarını bu yıldan itibaren alacağımıza inanıyorum. Aziz milletimizin bizlere olan inanç ve desteği ile yarının güçlü ve müreffeh Türkiye'sini meydana getirmek için yeni yılda daha fazla gayret göstereceğiz. Temel hak ve özgürlüklere yönelik her türlü tehdidi bertaraf edip, demokrasimizi kökleştirmek için bütün gücümüzle çalışacağız. Bu vesileyle aziz milletimizin ve İstanbullu hemşerilerimin yeni yılını tebrik ediyorum. 2019 yılının ülkemiz, milletimiz ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimiz başta olmak üzere, bütün insanlık için hayırlı olmasını diliyorum."

ANKARA, (DHA)

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