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TBMM Başkanı Yıldırım'dan Zafer Haftası mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 15:17 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: - "Varlığımıza yönelen her tehdit, milletimizin inanç, gayret ve cesaretiyle bertaraf edilecektir" - "947 yıl önce akın akın göç ederek, yerleşmeye başladığımız Anadolu'yu milli bekamızın merkezi olarak muhafaza etmek en büyük dilek ve hedefimizdir"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Türk milletinin varlığına yönelen her tehdidin, milletin inanç, gayret ve cesaretiyle bertaraf edileceğini bildirdi.

Yıldırım, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, zaferlerle dolu Türk tarihinin en şanlı günlerinden birinin 26 Ağustos 1071'de yaşandığını belirtti.

Türk milletinin bin yıl önce Batı'ya doğru kutlu bir yürüyüş başlatarak Anadolu'yu kendine ebedi vatan olarak seçtiğine işaret eden Yıldırım, Müslümanları izmihlalden kurtaran ve milleti tarihin öznesi haline getiren başkomutan Alparslan'ın, 50 bin kişilik ordusuyla "dönemin süper gücü" kabul edilen Bizans ordusuna karşı Malazgirt'te tarihin en büyük zaferlerinden birini kazandığını vurguladı.

Milli tarihin iftihar sayfalarından birini açan büyük zaferle Anadolu'nun, Türklerin ebedi yurdu haline geldiğine, birlik ve kardeşliğin merkezi olduğunu anımsatan Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"947 yıl önce akın akın göç ederek yerleşmeye başladığımız Anadolu'yu milli bekamızın merkezi olarak muhafaza etmek en büyük dilek ve hedefimizdir. 1071 yılından itibaren siyasi coğrafyamız haline getirdiğimiz Anadolu'da kurduğumuz medeniyetimizle coğrafyayı vatan haline getirip insanlığın ortak değerlerine büyük katkıda bulunduk. Anadolu Selçuklu Devleti, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti ile milli devamlılığımızı da bu topraklarda tesis ettik."

Geçmişten alınan ilhamın, istikbale giden yolda kendilerine güven verdiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Gayemiz hürriyet ve istiklalimizi muhafaza ederek dünya milletler ailesi arasındaki itibarımızı devam ettirmektir. Varlığımıza yönelen her tehdit, milletimizin inanç, gayret ve cesaretiyle bertaraf edilecektir. Milli birliğimizi muhafaza ederek ülkemizde ve bölgemizde barışı tesis etmeye çalışan şanlı milletimizin Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümünü kutluyorum. Kazandıkları zaferle Türk milletini dünya milletler ailesinin şerefli bir üyesi haline getiren aziz şehitlerimizi ve onların başkomutanı Alparslan'ı minnet ve şükranla anıyorum."

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