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TBMM Başkanı Yıldırım'ın görüşme ve kabulleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 18:16 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ile Ağrı Sivil Toplum Platformu üyeleriyle ayrı ayrı görüştü

TBMM Başkanı Yıldırım'ın görüşme ve kabulleri

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP) üyeleriyle ayrı ayrı görüştü.

Yıldırım, ilk olarak TBMM Tören Salonu'nda Ağrı Sivil Toplum Platformu üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi'nin de katıldığı kabulde Yıldırım, katılımcılarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Meclis Başkanı Yıldırım, daha sonra Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ve beraberindekileri kabul etti.

Yıldırım, son olarak eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile Meclisteki makamında görüştü.

Yıldırım'ın kabulleri, basına kapalı gerçekleştirildi.

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