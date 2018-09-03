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TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 18:54 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı ayrı ayrı kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ı ayrı ayrı kabul etti.

Yıldırım'ın, İçişleri Bakanı Soylu, Kamu Başdenetçisi Malkoç ile AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan ve beraberindeki heyeti makamında kabulü basına kapalı gerçekleştirildi.

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AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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