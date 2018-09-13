TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulleri

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ile AK Parti Erzincan milletvekillerini ayrı ayrı kabul etti.

Yıldırım, ilk olarak Akgün ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Daha sonra AK Parti Erzincan Milletvekilleri Burhan Çakır ve Süleyman Karaman ile Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un aralarında bulunduğu Erzincan heyetini kabul eden Binali Yıldırım'ın görüşmeleri, basına kapalı gerçekleşti.

