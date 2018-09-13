TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulleri

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ile AK Parti Erzincan milletvekillerini ayrı ayrı kabul etti.
Yıldırım, ilk olarak Akgün ve beraberindeki heyet ile görüştü.
Daha sonra AK Parti Erzincan Milletvekilleri Burhan Çakır ve Süleyman Karaman ile Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy'un aralarında bulunduğu Erzincan heyetini kabul eden Binali Yıldırım'ın görüşmeleri, basına kapalı gerçekleşti.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iğrenç olay! Sapık böyle yakalandı
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı!
ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı
Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Alaattin Çakıcı operasyonu!
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!
Bursa'da mide bulandıran olay! Öldürülmeden önce eve kamera koymuş
43 kiloluk kadın 290 çöp şiş yedi!
Ölmeden önce son fotoğraf!
CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!
Lansman sonrası fiyatlar yükseldi! Apple’dan Türkiye için zam kararı!
KYK yurt yerleştirme sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum