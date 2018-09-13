HABER

TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.09.2018 21:54 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı ayrı ayrı kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'yı ayrı ayrı kabul etti.

Yıldırım'ın resmi konuttaki kabulleri basına kapalı gerçekleştirildi.

PARTNERGözaltı morluklarının nedenleri nelerdir? Tedavisi nedir?Gözaltı morluklarının nedenleri nelerdir? Tedavisi nedir?
Bahçeli: Biz 31 Mart 2019'a Cumhurun İttifak ruhunun damga vurmasını istiyoruzBahçeli: Biz 31 Mart 2019'a Cumhurun İttifak ruhunun damga vurmasını istiyoruz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yerel seçimde ittifak mesajıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yerel seçimde ittifak mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna BBP Genel Başkanı Mustafa Destici TBMM Başkanı Binali Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

Ece Erken'den Nihat Doğan yorumu: Bizim de bildiğimiz çok şey var

Ece Erken'den Nihat Doğan yorumu: Bizim de bildiğimiz çok şey var

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! İşte doların ilk tepkisi

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Midyat'taki okulun sınıf listesi sosyal medyayı salladı: Birleşmiş Milletler ilköğretim okulu

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Yunanistan'ın Zakynthos Adası'nda bulunan Navagio plajı çöktü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yerel seçimde ittifak mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yerel seçimde ittifak mesajı

CHP'den faiz kararı için 'tiyatro' tepkisi

CHP'den faiz kararı için 'tiyatro' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert 'zam' mesajı!

CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!

CHP'nin yeni kanalı KRT TV'de kriz!

CHP Genel Merkezi önünde eylem yapan Abbas Canyurt'la ilgili yeni gelişme

CHP Genel Merkezi önünde eylem yapan Abbas Canyurt'la ilgili yeni gelişme

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 2 kurumun ismi değişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.