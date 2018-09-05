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TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2018 12:20 | Son Güncelleme

Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı kabul etti.

Resmi konutta gerçekleşen kabul basına kapalı devam etti.

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TBMM Başkanı Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ı kabul etti TBMM Başkanı Yıldırım, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ı kabul etti 
TBMM Başkanı Yıldırım, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown'ı kabul etti TBMM Başkanı Yıldırım, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown'ı kabul etti 
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Başbakan Yıldırım Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı kabul etti

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