HABER

TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2018 21:47 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Japonya Prensesi Akiko Mikasa'yı kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Japonya Prensesi Akiko Mikasa'yı kabul etti.

Yıldırım'ın, resmi konuttaki kabulü basına kapalı gerçekleştirildi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten ittifak ve af açıklamasıAK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten ittifak ve af açıklaması
CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu evinde ölü bulunduCHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu evinde ölü bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Japonya Prensesi Akiko Mikasa Resmi Konut TBMM Başkanı Binali Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Emeklilikte yaşa takılanların gözü 1 Ekim'de

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eşiyle birlikte yarı çıplak birini yakaladı! Sonrası korkunç

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İşte yıl sonu dolar tahmini! Merkez Bankası açıkladı

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

İran'dan tehdit: 10 katı yanıt vereceğiz

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Sait Parlakyıldız yasak aşk şüphesiyle eşini katletti! Mesajlar ortaya çıktı

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

TSK ve ÖSO askerleri, Suriye Tel Rıfat'taki Esad'a bağlı birlikleri ve PKK'lı teröristleri vurdu

Diğer Haberler
AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten ittifak ve af açıklaması

AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten ittifak ve af açıklaması

CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu evinde ölü bulundu

CHP Sakarya İl Başkan Yardımcısı Orhan Durmuşoğlu evinde ölü bulundu

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Ankara'dan olası İdlip operasyonu öncesi flaş açıklama: Suriyelilere kapılarımızı açmayacağız

Deniz Baykal: Hükümetin çabasından memnunum!

Deniz Baykal: Hükümetin çabasından memnunum!

Nagehan Alçı'dan 'Cumartesi Anneleri' çıkışı: Başkan Erdoğan onları dinlemeli

Nagehan Alçı'dan 'Cumartesi Anneleri' çıkışı: Başkan Erdoğan onları dinlemeli

Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!

Muharrem İnce'ye İzmir'de şok tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.