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TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2018 16:53 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak'ı kabul etti.

Yıldırım'ın, resmi konuttaki kabulü basına kapalı gerçekleştirildi.

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Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak Resmi Konut TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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