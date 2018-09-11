HABER

TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.09.2018 17:21 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'i kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç ve beraberindeki heyeti kabul etti. Yıldırım'ın, resmi konuttaki kabulü basına kapalı gerçekleştirildi.

PARTNERÇocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?Çocuğum her şeyi ağlayarak istiyor, ne yapabilirim?
CHP'li vekiller, Şırnak'ta STK temsilcileriyle görüştüCHP'li vekiller, Şırnak'ta STK temsilcileriyle görüştü
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladıCumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

ABD Çin'e 'Uygur Türkleri' yaptırımı hazırlığı

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi

Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu’nun görevine son verildi

Eve sürekli erkekler girip çıkınca mahalleli polise koştu!

Eve sürekli erkekler girip çıkınca mahalleli polise koştu!

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı

Türkiye'den son dakika İdlib açıklaması: Teklifimiz açık

Türkiye'den son dakika İdlib açıklaması: Teklifimiz açık

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Yerel seçimlerde başkan adaylarının belirlenmesi için AK Parti çalışma başlattı

Muharrem İnce, İstanbul için aday mı oluyor? CHP'den flaş açıklama

Muharrem İnce, İstanbul için aday mı oluyor? CHP'den flaş açıklama

Adaylık için 4 isimle görüşülüyor! AK Parti İzmir için harekete geçti

Adaylık için 4 isimle görüşülüyor! AK Parti İzmir için harekete geçti

İYİ Parti'de bir deprem daha! Hepsi istifa etti

İYİ Parti'de bir deprem daha! Hepsi istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.