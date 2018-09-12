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TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.09.2018 15:51 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve beraberindeki heyeti kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yıldırım'ın makamındaki kabul basına kapalı gerçekleştirildi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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