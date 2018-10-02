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TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2018 13:21 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yıldırım'ın Meclis'teki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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