TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kamboçya Dışişleri Bakanı Prak Sokhonn ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Yıldırım'ın Meclis'teki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.
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