TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, yeni görevi dolayısıyla "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) üyelerini kabul etti.

Binali Yıldırım'ın resmi konuttaki kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.

