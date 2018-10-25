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TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.10.2018 15:25 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan ve beraberindeki heyeti kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan ve beraberindeki heyetle görüştü.

Resmi konutta basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü.

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Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Köksal Toptan Resmi Konut TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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