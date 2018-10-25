TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Kamu G\u00f6revlileri Etik Kurulu Ba\u015fkan\u0131 K\u00f6ksal Toptan ve beraberindeki heyetle g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc.\nResmi konutta bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirilen kabul, yakla\u015f\u0131k 30 dakika s\u00fcrd\u00fc.PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaks\u0131n\u0131z!\u0130Y\u0130 Partili Dervi\u015fo\u011flu: Emeklikte ya\u015fa tak\u0131lanlar\u0131n umudu bir telefonla karart\u0131ld\u0131Erdo\u011fan'\u0131n s\u00f6zleri sonras\u0131 a\u011flayan Bekir Bozda\u011f o anlar\u0131 anlatt\u0131
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