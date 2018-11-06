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TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.11.2018 15:07 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Ege Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter ve beraberindeki heyeti kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ege Genç İşadamları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Buğra İlter ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yıldırım'ın resmi konuttaki kabulü, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Kabul TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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