TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

Meclis Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Ankara Valisi Vasip \u015eahin'i kabul etti.\nY\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n, resmi konuttaki kabul\u00fc bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamad\u0131Canl\u0131 yay\u0131nda yan\u0131t verdi! \u00d6zhaseki'den adayl\u0131k a\u00e7\u0131klamas\u0131'AK Parti se\u00e7meni i\u00e7in ciddi sorun' deyip al\u0131nan karar\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131
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