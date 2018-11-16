HABER

TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.11.2018 13:26 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Ankara Valisi Vasip Şahin'i kabul etti

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Ankara Valisi Vasip Şahin'i kabul etti.

Yıldırım'ın, resmi konuttaki kabulü basına kapalı gerçekleştirildi.

Yatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadıYatakta bulup sahiplendiler! Son haline onlar da inanamadı
Canlı yayında yanıt verdi! Özhaseki'den adaylık açıklamasıCanlı yayında yanıt verdi! Özhaseki'den adaylık açıklaması
'AK Parti seçmeni için ciddi sorun' deyip alınan kararı açıkladı'AK Parti seçmeni için ciddi sorun' deyip alınan kararı açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Valisi Vasip Şahin Kabul meclis başkanı binali yıldırım Resmi Konut

En Çok Okunan Haberler

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Kadir Mısıroğlu’nun kaçak restoranını yıkın önergesi!

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Çeçenistan lideri 5 yaşındaki rekortmen çocuğa araba hediye etti

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CHP'den Öztürk Yılmaz kararı

CHP'den Öztürk Yılmaz kararı

Muharrem İnce'den 'adaylık' açıklaması

Muharrem İnce'den 'adaylık' açıklaması

Canlı yayında yanıt verdi! Özhaseki'den adaylık açıklaması

Canlı yayında yanıt verdi! Özhaseki'den adaylık açıklaması

'AK Parti seçmeni için ciddi sorun' deyip alınan kararı açıkladı

'AK Parti seçmeni için ciddi sorun' deyip alınan kararı açıkladı

AK Parti'de Binali Yıldırım'ın yerine konuşulan dört isim!

AK Parti'de Binali Yıldırım'ın yerine konuşulan dört isim!

MHP'li vekilden AK Parti'ye uyarı: Anketler ve sokak alarm veriyor

MHP'li vekilden AK Parti'ye uyarı: Anketler ve sokak alarm veriyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.