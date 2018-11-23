TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, Gemi M\u00fchendisleri Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Salih Bostanc\u0131 ve beraberindeki heyeti kabul etti.\nY\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n resmi konuttaki kabul\u00fc bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftirildi.Bakan indirimi duyurmu\u015ftu! Kap\u0131\u015f kap\u0131\u015f sat\u0131ld\u0131CHP'li Torun: Biz ilham\u0131m\u0131z\u0131 Mustafa Kemal'den al\u0131yoruzBakanlar Albayrak ve G\u00fcl, \u00fcniversitelilerle bulu\u015ftu
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