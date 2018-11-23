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TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.11.2018 13:22 | Son Güncelleme

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Salih Bostancı ve beraberindeki heyeti kabul etti

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Salih Bostancı ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Yıldırım'ın resmi konuttaki kabulü basına kapalı gerçekleştirildi.

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Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Salih Bostancı TBMM Başkanı Binali Yıldırım

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