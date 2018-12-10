TBMM Başkanı Yıldırım'ın kabulü

TBMM Ba\u015fkan\u0131 Binali Y\u0131ld\u0131r\u0131m, KKTC Ulusal Birlik Partisi Genel Ba\u015fkan\u0131 Ersin Tatar'\u0131 kabul etti.\nY\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n makam\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen g\u00f6r\u00fc\u015fme bas\u0131na kapal\u0131 ger\u00e7ekle\u015fti.PARTNERG\u00f6\u011fs\u00fcn\u00fcn alt\u0131ndaki d\u00f6vmenin \u00f6yle bir anlam\u0131 var ki...Erdo\u011fan-Bah\u00e7eli g\u00f6r\u00fc\u015fmesinin tarihi beli olduErdo\u011fan ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndaki T\u00fcrkiye Varl\u0131k Fonu Toplant\u0131s\u0131 yap\u0131ld\u0131
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